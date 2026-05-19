Изменение климата стало реальностью сегодняшнего дня - Анна Соаве

БАКУ /Trend/ - Изменение климата уже не является будущей угрозой, а стало реальностью сегодняшнего дня. Оно усиливает давление на и без того уязвимые системы, разрушает инфраструктуру и усугубляет положение сообществ, которые уже понесли значительные потери.

Как сообщает Trend, об этом заявила руководитель Офиса Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) в Азербайджане Анна Соаве на мероприятии, проведенном в рамках WUF13 на тему климатической деятельности, ориентированной на мир.

А. Соаве отметила, что наиболее заметная сторона процесса восстановления проявляется именно в городах:

"Когда семья снова получает жилье, восстанавливаются вода и электричество, дети возвращаются в школу, а общественные пространства вновь становятся безопасными и доступными, мир перестает быть абстрактным понятием. Люди снова начинают верить в будущее.

Однако возвращение — это не только восстановление зданий. Это также восстановление достоинства, чувства сопричастности и веры в будущее. В противном случае люди могут стать перемещенными лицами во второй или даже в третий раз.

Как архитектор, я прекрасно понимаю, что восстановленное здание без социальной солидарности - это просто строение. А как специалист по городскому планированию хочу подчеркнуть: район без социальной сплоченности нельзя назвать домом.

Эта инициатива сегодня имеет особое значение для различных регионов мира, включая Южный Кавказ, где ведутся масштабные восстановительные работы".

Она подчеркнула, что инициатива показывает необходимость подхода, способного объединить в единые рамки вопросы, которые международные системы часто рассматривают по отдельности:

«Мы часто рассматриваем климатическую деятельность, гуманитарную помощь, городское планирование, миростроительство и финансы развития как отдельные области. У каждой из них своя логика, временные рамки и финансовые инструменты. Однако люди, переживающие перемещение и процесс восстановления, не воспринимают их как отдельные вопросы. Они переживают все эти проблемы вместе.

Именно поэтому инициатива, которую мы обсуждаем сегодня, имеет особое значение. Инициатива «Умные и устойчивые поселения» направлена на создание именно такой интегрированной структуры».

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.