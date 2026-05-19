Городская устойчивость зависит не только от инфраструктуры, но и от социальных связей - сербский профессор

БАКУ /Trend/ - Устойчивость городов зависит не только от качества инфраструктуры, но и от социальных связей, культуры и вовлеченности сообществ.

Как сообщает Trend, об этом заявила профессор Университета Union Nikola Tesla в Белграде Даринка Голубович-Матич в ходе панельной дискуссии "Соединение местных сообществ и глобального опыта в области городского развития" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Инженерия обеспечивает необходимую основу - безопасные здания, надежные системы, мобильность, водоснабжение, энергетику и защиту от рисков. Но эта инфраструктура не может быть успешной без учета человеческого фактора", - сказала она.

По словам Голубович-Матич, при развитии городов необходимо учитывать привычки людей, культуру, общественные связи, локальные знания и повседневные потребности населения.

"К 2050 году инженеры должны гораздо теснее сотрудничать с сообществами, архитекторами, городскими планировщиками и местными институтами", - отметила профессор.

Она подчеркнула, что инфраструктура будущего должна быть более адаптивной, ориентированной на человека и строиться с участием населения.

"Цель заключается не только в строительстве прочных конструкций, но и в создании пространств, где сообщества смогут безопасно жить, взаимодействовать и развиваться в долгосрочной перспективе", - заявила Голубович-Матич.

По ее словам, устойчивость городов является не только техническим, но и социальным вопросом.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.