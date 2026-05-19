Жилищная политика без учета мегаполисов не создает комфортную городскую среду - генсек Metropolis

БАКУ /Trend/ - Жилищная политика, не учитывающая метрополитенское измерение, приводит к строительству домов без полноценной городской среды и качества жизни.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный секретарь ассоциации Metropolis Жорди Вакер в ходе панельной дискуссии "Запуск Барселонской столичной декларации: смелые обязательства по решению жилищного кризиса в масштабах мегаполиса" в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

"Сегодня практически невозможно найти крупный город, который не являлся бы одновременно и метрополитенской реальностью", - сказал он.

По словам Вакера, современные мегаполисы функционируют как сложные системы, связанные не только потоками людей, но и экологическими, энергетическими и продовольственными процессами.

"Метрополия связана с окружающими территориями через качество воздуха, экологические коридоры, источники энергии, продовольственную безопасность и другие факторы, которые раньше не рассматривались как часть городской системы", - отметил он.

Он подчеркнул, что системы управления, игнорирующие эти взаимосвязи, не смогут эффективно защищать интересы жителей.

Вакер также заявил, что существующие метрополитенские структуры управления часто остаются недостаточно признанными и недофинансированными, несмотря на их важную роль.

"Метрополитенский уровень редко закреплен конституционно и часто отсутствует там, где принимаются ключевые решения и распределяются крупные финансовые ресурсы", - сказал он.

По его словам, при этом подобные структуры обладают важным преимуществом - гибкостью и способностью к сотрудничеству между муниципалитетами.

"Метрополитенские институты по своей природе являются инклюзивными, консультативными и открытыми. Они лучше адаптируются к динамично меняющимся городским реалиям", - подчеркнул Вакер.

Он отметил, что многие формы сотрудничества между городами изначально возникают неформально.

"Иногда подобное взаимодействие начинается буквально с групп мэров в WhatsApp, которые совместно ищут решения проблем, а затем постепенно формируют полноценные институты управления", - добавил он.

Говоря о жилищной политике, Вакер подчеркнул, что строительство жилья без учета городской среды не решает проблему качества жизни.

"Можно построить 100 тысяч жилых единиц, но если они не связаны с рабочими местами, образованием, общественной жизнью, зелеными зонами и транспортом, это не создание города, а просто строительство домов", - заявил он.

По его словам, метрополитенское измерение является необходимым условием для формирования комфортной и устойчивой городской среды.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.