БАКУ/ Trend/ - Узбекистанский город Бухара укрепляет позиции одного из ведущих культурных и туристических центров Центральной Азии, используя наследие и креативные индустрии как драйвер устойчивого городского развития.

Как сообщает Trend, об этом заявил заместитель Хокима города Бухара — начальник городского управления по инвестициям, промышленности и торговле Шарофиддин Хусенов, выступая панельной сессии "Творческие города UNESCO и устойчивое городское развитие" в рамках WUF13 в Баку.

Он выразил благодарность организаторам форума за предоставленную площадку для диалога между городами и международными партнерами, подчеркнув значимость инклюзивного и устойчивого урбанистического развития.

«Для меня большая честь выступать на столь высоком уровне в рамках Всемирного форума городов в Баку. От имени администрации города Бухара хотел бы выразить искреннюю благодарность организаторам за эту важную платформу, которая объединяет мировых лидеров и города, приверженных устойчивому, инклюзивному и устойчивому развитию», — заявил он.

Представляя свой город, Шарофиддин Хусенов напомнил, что Бухара является одним из древнейших городов Центральной Азии с историей более 2500 лет и важным узлом Великого Шелкового пути, исторически соединявшим Восток и Запад и формировавшим культурный, научный и духовный обмен.

Он отметил, что сегодня город официально признан творческим городом UNESCO в сфере ремесел и народного искусства (с 2023 года) и входит в сеть UNESCO Creative Cities Network, объединяющую сотни городов по всему миру.

По его словам, Бухара известна своими уникальными традициями золотого шитья, керамики, ювелирного дела и резьбы по дереву, где ремесла остаются неотъемлемой частью живой культурной идентичности города.

Он подчеркнул, что в последние годы культура в Бухаре становится ключевым инструментом устойчивого городского развития, включая реализацию масштабных культурных инициатив, таких как первая Бухарская биеннале «Recipes for Broken Hearts».

«Биеннале объединила более 200 участников из 39 стран, представивших современные работы на темы еды, исцеления, утраты и человеческих связей. Более 70 объектов современного искусства были размещены в пространствах объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, превратив исторический город в живую культурную платформу», — отметил он.

Он добавил, что проект продемонстрировал, как культура может выступать мощным инструментом городской регенерации, не разрушая историческую среду, а напротив — усиливая ее значимость и актуальность.

«Этот подход ясно показывает, что культура — это не только сохранение наследия, но и практический инструмент устойчивого городского развития», — подчеркнул Хусенов.

По его словам, эффект биеннале оказался значительным: мероприятие привлекло около 3,1 млн посетителей, включая более 770 тысяч иностранных гостей, увеличило бронирование туристических услуг более чем на 300% и принесло около 210 млн долларов дохода в сферу туризма.

Он также отметил, что проект обеспечил бесплатный доступ к культурным пространствам, проведение образовательных форумов, мастер-классов и творческих лабораторий для молодежи, а также стал площадкой для обсуждения современных социальных вызовов, включая миграцию, глобализацию и социальную устойчивость.

Отдельно он подчеркнул, что Бухара сегодня укрепляет свою роль на международной культурной карте, развивая культурную дипломатию и творческое сотрудничество, а также готовится к новым крупным международным мероприятиям, включая возможность проведения конференции UNESCO Creative Cities Annual Conference 2027.

В завершение он отметил, что город обладает развитой туристической инфраструктурой, включающей сотни объектов размещения и тысячи ремесленников, а также демонстрирует устойчивый рост туризма и доходов от отрасли, подтверждая статус Бухары как одного из ключевых культурно-туристических центров региона.

Отметим, что сегодня в Баку проходит третий день WUF13.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, круглый стол министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде Саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.