НПО являются связующим звеном между людьми, политикой и практикой — советник правительства Малайзии

БАКУ /Trend/ - Неправительственные организации являются связующим звеном между людьми, политикой и практикой.

Как сообщает Trend, об этом заявила бывший мэр Куала-Лумпура, бывший исполнительный директор UN-Habitat, действующий советник правительства Малайзии по вопросам устойчивой урбанизации Маймуна Мохд Шариф (Maimunah Mohd Sharif) в ходе Форума НПО "Глобальное партнёрство и принятие решений" в рамках WUF13.

По её словам, тема глобального партнёрства и принятия решений сегодня особенно актуальна, поскольку именно формат сотрудничества всё чаще определяет качество принимаемых решений и их влияние на жизнь людей.

Она отметила, что города по всему миру стремительно растут, однако разрыв между политикой и реальной жизнью людей продолжает увеличиваться.

«Жилищное неравенство и климатическая устойчивость — это не абстрактные вопросы. Люди сталкиваются с ними ежедневно. И именно здесь роль НПО и организаций гражданского общества становится особенно важной», — подчеркнула Маймуна Мохд Шариф.

По ее словам, организации гражданского общества должны рассматриваться не только как участники международных форумов.

«Вы не просто участники. Вы — связующее звено между людьми, политикой и практикой», — заявила она.

Маймуна Мохд Шариф также подчеркнула важность вовлечённости общества в процессы принятия решений.

«Я верю не просто в участие общественности, а в её вовлечённость. Потому что вовлечённость — это двусторонний процесс», — сказала она.

По её словам, городские преобразования невозможны без объединения разных взглядов, участников и уровней взаимодействия.

«НПО привносят в этот процесс близость к людям, доверие и живое понимание ситуации. Они дают голос сообществам и помогают сделать решения не только хорошо продуманными, но и реализуемыми», — отметила Маймуна Мохд Шариф.

Отметим, что сегодня третий день WUF13, проходящей в Баку.

В первый день состоялись министерская встреча, посвященная Новой городской повестке, "круглый стол" министров, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и обсуждения, связанные с благополучием городов. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума привлек внимание первым в своем роде саммитом лидеров. В этот день прошли обсуждения высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, политике урбанизации и устойчивости городов. Одновременно в рамках WUF13 состоялось открытие павильона Мехико. Павильон был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с регионом Латинской Америки и подготовки к WUF14.

WUF13, на который зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, проходящий под девизом "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества с целью укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого развития городов.