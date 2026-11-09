В Баку по случаю Дня Государственного флага проходят шествия в сопровождении военных оркестров (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Согласно плану, утвержденному министром обороны Азербайджана, в связи с 9 Ноября — Днем Государственного флага на центральных улицах, проспектах и площадях Баку проходят шествия в сопровождении военных оркестров.

Шествия до 13:00 проходят по маршрутам: Дворец Гейдара Алиева — проспект Бюльбюля — Киноцентр «Низами» — проспект Нефтяников — площадь Азадлыг — Морской вокзал; Аллея шехидов — комплекс «Пламенные башни» — парк Чемберекенд — станция метро «Ичеришехер» — Крепостные ворота Ичеришехер — Азербайджанский государственный кукольный театр; круг "Азнефть" — памятник "Бахрам Гур"; памятник Нариманову — Центральный парк — Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр — Зимний парк — Дворец Гейдара Алиева — Центральный банк — торговый центр «28 Mall»; Спортивно-развлекательный центр «Olimpik Star» — улица Самеда Вургуна — Парк офицеров — Бакинский государственный цирк — Дворец Гейдара Алиева — памятник Имадеддину Насими — проспект Нефтяников; парк Г. Мусабекова — улица Абдуррагим-бека Хагвердиева — проспект Гусейна Джавида — парк Гусейна Джавида — Парламентский проспект — Аллея шехидов.