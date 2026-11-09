Президент Ильхам Алиев поздравил Короля Камбоджи

БАКУ /Trend/ - Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо Королю Камбоджи Нородому Сиамони.

Письмо опубликовано на официальном интернет-сайте Президента Азербайджана.

В письме говорится:

"От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и в Вашем лице всему Вашему народу самые искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника — Дня независимости Королевства Камбоджа.

Нас радует поступательное развитие отношений между Азербайджаном и Камбоджей. Недавний официальный визит Премьер-министра господина Хун Манета в нашу страну открыл новую страницу в межгосударственных связях и сформировал благоприятную основу для расширения сотрудничества.

Верю, что построенные на прочном фундаменте азербайджано-камбоджийские дружественные связи будут и впредь развиваться и укрепляться в интересах двух народов.

В этот знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Камбоджи — постоянного благополучия и процветания".