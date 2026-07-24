Пять религий под одним небом — азербайджанские журналисты открыли для себя «Рух Ордо» (ФОТО)

ЧОПЛОН-АТА/Trend/- Есть места, после посещения которых хочется не просто сделать красивую фотографию, а ненадолго остановиться и задуматься. Именно таким для представителей азербайджанских СМИ, приехавших в Кыргызстан по приглашению кыргызской стороны, стал культурный центр «Рух Ордо», расположенный на самом берегу Иссык-Куля.

На фоне лазурной глади озера возвышаются пять белоснежных часовен. Издалека они кажутся совершенно одинаковыми, и лишь экскурсия раскрывает их главный смысл. Каждая посвящена одной из пяти мировых религий — исламу, православию, католицизму, буддизму и иудаизму. Их одинаковый облик не случаен: так основатель комплекса хотел показать, что независимо от вероисповедания все люди равны перед Богом.

Идея единства проходит через весь «Рух Ордо». Здесь нет ощущения, что это обычный музей. Скорее, это пространство, где история, культура и духовность существуют в гармонии с природой, а главным фоном становится бескрайний Иссык-Куль.

Не менее сильное впечатление производит судьба человека, создавшего этот комплекс. Основатель «Рух Ордо» — известный общественный деятель и меценат Ташкул Керексизов — вырос в детском доме и никогда не знал своих родителей. Имя, отчество и фамилию он придумал себе сам. Особенно символичной стала фамилия — Керексизов. В переводе с кыргызского «керексиз» означает «ненужный». Так он называл себя, вспоминая свое сиротское детство. Однако именно этот человек впоследствии создал место, которое сегодня объединяет людей самых разных национальностей, культур и религий.

Во время прогулки по комплексу журналисты посетили Дом-музей великого кыргызского писателя Чынгыза Айтматова, познакомились с экспозициями, посвященными кыргызской культуре, заглянули в картинную и фотогалереи, увидели беседку легендарного манасчы Саякбая Каралаева, этнографические коллекции, памятники выдающимся деятелям и аллеи скульптур.

Но, пожалуй, главное украшение «Рух Ордо» — это сама природа. Открытый концертный зал с естественной акустикой, панорамная сцена и знаменитый пирс словно становятся продолжением Иссык-Куля. Здесь кажется, что озеро начинается сразу за музейными экспозициями, а свежий горный воздух и шум волн превращают прогулку в особое путешествие.

Основанный в 2002 году культурный центр занимает территорию площадью 4,5 гектара и давно стал одной из главных достопримечательностей Чолпон-Аты. Однако сюда приезжают не только ради музеев или памятников. «Рух Ордо» притягивает своей атмосферой — местом, где культура встречается с природой, история переплетается с современностью, а идея взаимного уважения между людьми разных вероисповеданий приобретает вполне осязаемое воплощение.

Для участников азербайджанского медиа-тура знакомство с «Рух Ордо» стало еще одной возможностью увидеть Кыргызстан с новой стороны — как страну, где рядом с величественными горными пейзажами бережно сохраняют духовное, культурное и историческое наследие, открывая его гостям со всего мира.