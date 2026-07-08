Обсуждены совместные энергопроекты между Азербайджаном и Туркменистаном

БАКУ/Trend/ - Обсуждены совместные энергетические проекты между Азербайджаном и Туркменистаном.

Об этом министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров написал на своей странице в соцсети "Х".

"В рамках рабочего визита в Туркменистан для участия в 9-м заседании Совместной межправительственной комиссии между Азербайджаном и Туркменистаном мы провели встречу с заместителем председателя Кабинета министров Туркменистана Гуванчем Агаджановым. Мы подчеркнули, что богатый энергетический потенциал наших стран создает благоприятные условия для развития экономического партнерства", - говорится в информации министра.

Подчеркивается, что стороны обсудили вопросы транспортировки энергоресурсов на международные рынки, совершенствования договорно-правовой базы в энергетической сфере, а также возможности участия в совместных проектах.

Отметим, что Азербайджан и Туркменистан в последние годы последовательно расширяют двустороннее сотрудничество, уделяя особое внимание развитию взаимодействия в энергетике, транспорте, промышленности и торговле. Новый импульс этому процессу придал государственный визит Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова в Баку.

По итогам визита стороны подписали ряд документов, охватывающий широкий спектр направлений сотрудничества. В их числе - соглашение о сотрудничестве в энергетической сфере, программа сотрудничества в области промышленности на 2026-2028 годы, а также документы, касающиеся экономического взаимодействия, сельского хозяйства, продовольственной безопасности, таможенного сотрудничества, здравоохранения, социальной защиты, спорта и дипломатии.

Согласно данным государственного таможенного комитета Азербайджана, за 2025 год товарооборот с Туркменистаном составил 208,3 миллиона долларов, включая 63,8 миллиона долларов экспорта Азербайджана и 144,5 миллиона долларов импорта из Туркменистана.