Сахиба Гафарова встретилась с членами межпарламентской группы дружбы Ирландия-Азербайджан (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась с делегацией во главе с руководителем межпарламентской группы дружбы между Ирландией и Азербайджаном Тони Маккормаком.

Об этом Trend сообщили в отделе прессы и по связям с общественностью Милли Меджлиса.

Согласно информации, в ходе беседы спикер Сахиба Гафарова отметила свой визит в Ирландию и проведенные встречи, в том числе встречу со спикером ирландского парламента Вероной Мерфи в июле прошлого года, подчеркнув, что в ходе этих контактов была достигнута договоренность о развитии отношений между нашими парламентами. Она выразила уверенность, что визит делегации также даст импульс дальнейшему развитию межпарламентских отношений. Стороны также отметили важность совместной деятельности в международных парламентских организациях.

Тони Маккормак выразил благодарность за приглашение и оказанное гостеприимство, а также передал приветствие спикера Вероны Мерфи. Было отмечено, что существуют возможности для установления более тесных связей между нашими парламентами. Он отметил, что подобные визиты и контакты также служат этой цели.

Председатель Милли Меджлиса проинформировала гостей о демократическом развитии Азербайджана и достигнутых результатах, включая работу законодательного органа и международную деятельность парламента. Было подчеркнуто, что независимая внешняя политика Азербайджана создает благоприятные условия для деятельности парламента в этой области. Отметив, что в нашей стране проводится множество международных мероприятий, Сахиба Гафарова сказала, что Азербайджан представляет свою точку зрения также на этих международных мероприятиях.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией и мирного процесса, а также по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.