Презентован анимационный фильм «Таинственная карта. Шамахинские приключения», подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 21 апреля в киноцентре «Низами» состоялась презентация анимационного фильма «Таинственная карта. Шамахинские приключения».

Как сообщает Trend, анимационный фильм, подготовленный при поддержке Фонда Гейдара Алиева в сотрудничестве со студией анимации и визуализации Harmony of Chaos и агентством BBQ Marketing and Events, переносит зрителей в увлекательное путешествие по различным регионам Азербайджана.

Руководитель студии анимации и визуализации Harmony of Chaos, продюсер и режиссер анимационного фильма «Таинственная карта. Шамахинские приключения» Агарагим Ибрагимов в выступлении рассказал о проекте. Он отметил, что проект будет состоять из нескольких частей, и в каждой из них герои откроют для себя историю, культуру и наследие нашей страны.

«Наша цель - привить детям любовь к нашей истории через красочные приключения и интересные события», - сказал А. Ибрагимов.

Затем был продемонстрирован видеоролик, отражающий процесс подготовки и интересные моменты из анимационного фильма.

Сюжет первой части под названием «Шамахинские приключения» строится вокруг истории одной семьи и обстоятельно знакомит зрителей с историей древней Шамахы. Главные герои - бабушка, дедушка и трое внуков исследуют нашу страну, изучая историю, культуру и тайны Шамахы. Волшебные события переносят их в прошлое и наглядно демонстрируют им богатое наследие Азербайджана.

Продюсер и режиссер анимационного фильма А. Ибрагимов в интервью АЗЕРТАДЖ отметил, что подобные проекты еще больше усилят в детях любовь к Азербайджану. «Над этим 10-минутным анимационным фильмом об истории древней Шамахы мы работаем 10 месяцев. Экранная работа привлечет внимание детей своим интересным визуальным решением», - добавил он.

Руфат Исмаилов, работавший над анимационным фильмом в качестве 3D-аниматора, рассказал, что процесс создания мультфильма был как интересным, так и увлекательным. Он подчеркнул, что анимация «Таинственная карта» является сериалом.

«В этой части фильма персонажи, путешествуя по Шамахе, становятся свидетелями наших древних традиций. Следующие же части будут посвящены другим культурным уголкам Азербайджана», - сообщил он.

В динамично подготовленном фильме при озвучивании персонажей были использованы специальные музыкальные и звуковые эффекты с целью усиления эмоционального воздействия сцен.