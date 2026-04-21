В Азербайджане выставят на продажу квартиры в рамках механизма аренды с обязательством выкупа

БАКУ /Trend/ - В рамках механизма аренды с обязательством выкупа на продажу выставляются 237 новых квартир в жилом комплексе, расположенном на улице Джафара Хандана в Бинагадинском районе Баку.

Об этом Trend сообщили в Ипотечном и кредитно-гарантийном фонде.

Отмечается, что жилые площади состоят из 1, 2 и 3-комнатных квартир, а ежемесячные платежи начинаются от 925 манатов. Новые квартиры будут доступны для выбора с 15:00 28 апреля 2026 года. Граждане могут ознакомиться со списком предлагаемых жилых площадей по этой ссылке.

Прием обращений и выбор жилья осуществляются через электронную систему ипотеки и кредитных гарантий, интегрированную в информационную систему электронного правительства (e-gov.az).

Отмечено, что подробную информацию о правилах передачи жилых площадей в аренду с обязательством выкупа, приеме обращений, выборе и оформлении жилья можно получить на сайте Фонда (www.mcgf.gov.az), его официальном YouTube-канале (https://www.youtube.com/@ipotekavekreditzemanetfondu), а также в колл-центре по номеру «1549».

Отметим, что на сегодня в рамках механизма аренды с обязательством выкупа заключены 9306 договоров аренды.