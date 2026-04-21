Союз театральных деятелей Азербайджана отметил юбилеи известных актеров (ФОТО)

Культура Материалы 21 апреля 2026 20:40 (UTC +04:00)
Фото: Союзе театральных деятелей Азербайджана

Динара Захрабекова
БАКУ /Trend Life/ - В первой половине апреля 2026 года театральный Азербайджан чествовал двух замечательных артистов. В Мингячевирском государственном драматическом театре отпраздновали 80-летний юбилей и 60-летие творческой деятельности народной артистки Эллы Ягубовой, а Шушинский государственный музыкально-драматический театр отметил 70-летие заслуженного артиста Назира Рустамова. В торжествах приняли участие видные деятели искусства, представители интеллигенции и СМИ. Поздравить юбиляров пришли коллеги и многочисленные поклонники их таланта, сообщили Trend Life в Союзе театральных деятелей Азербайджана.

На юбилейном вечере народной артистки Эллы Ягубовой был представлен бенефисный спектакль "Ана fəryadı" по пьесе Мамедгусейна Алиева в постановке режиссера Бахрама Османова. Эта глубокая драма, наполненная тонким психологизмом, раскрыла сложный внутренний мир героев в экстремальных жизненных ситуациях и заставила зрителей глубоко сопереживать судьбам персонажей.

За многолетнее плодотворное служение сцене и преданность искусству Элла Ягубова была удостоена медали "Teatr fədaisi" Союза театральных деятелей Азербайджана. Почетную награду после спектакля вручил председатель Союза, народный артист и лауреат Государственной премии Гаджи Исмайлов.

Не менее значимым событием в культурном календаре апреля стало чествование заслуженного артиста Назира Рустамова, отметившего свое 70-летие. Своеобразным творческим отчетом юбиляра стал показ спектакля "Ümid işığı". В этой постановке по пьесе Земфиры Мехрамли Назир Рустамов проявил многогранность своего таланта, выступив одновременно и в роли режиссера-постановщика, и как исполнитель одной из главных ролей.

Праздничный вечер собрал в зале официальных лиц, деятелей искусства, представителей интеллигенции. В поздравительном письме от министерства культуры Азербайджана и телеграмме от Союза театральных деятелей отмечается значительный вклад Назира Рустамова в театральное искусство страны. Подобно своей коллеге Элле Ягубовой, он был удостоен медали "Teatr fədaisi". Также юбиляру были вручены почетные грамоты от руководства и профсоюза Шушинского театра и благодарственное письмо от Исполнительной власти Шушинского района.

Оба юбилейных вечера стали ярким подтверждением глубокого уважения к ветеранам азербайджанской сцены. Завершая праздничные мероприятия, артисты поблагодарили зрителей за многолетнюю любовь, которая стала для них главным подарком к этим памятным датам.

Союз театральных деятелей Азербайджана отметил юбилеи известных актеров (ФОТО)
