Объем кредитов, выданных в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана, вырос на 53,7%

БАКУ/Trend/ - За 6 месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 сентября 2026 года) объем кредитов, выданных банками Ирана промышленному и горнодобывающему секторам, увеличился на 53,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 сентября 2025 года).

Согласно подсчетам Trend на основе статистических данных Центрального банка Ирана, за 6 месяцев банки Ирана выдали кредиты промышленному и горнодобывающему секторам на сумму 23,4 квадриллиона риалов (около 12,5 миллиарда долларов). Между тем за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 15,2 квадриллиона риалов (около 8,14 миллиарда долларов).

В статистических данных сообщается, что за 6 месяцев на пополнение оборотного капитала в указанных секторах было выдано кредитов на сумму 20,9 квадриллиона риалов (около 11,2 миллиарда долларов).

За указанный период на создание предприятий в промышленном и горнодобывающем секторах было выдано кредитов на сумму 1,22 квадриллиона риалов (около 652 миллионов долларов).

Кроме того, за 6 месяцев на развитие промышленного и горнодобывающего секторов было выдано кредитов на сумму 999 триллионов риалов (около 533 миллионов долларов).

В статистических данных отмечается, что за указанный период в промышленном и горнодобывающем секторах Ирана было выдано кредитов на сумму 127 триллионов риалов (около 67,7 миллиона долларов) на цели самозанятости и 117 триллионов риалов (около 62,6 миллиона долларов) на приобретение личного имущества.

В указанных секторах было выдано кредитов на сумму 25,7 триллиона риалов (около 13,7 миллиона долларов) на проведение ремонтных работ, 2,52 триллиона риалов (около 1,35 миллиона долларов) на приобретение жилья и 97 миллиардов риалов (около 51,8 тысячи долларов) на безвозмездной основе.

Отметим, что за 6 месяцев текущего иранского года банки и финансовые учреждения Ирана выдали кредиты в различных секторах на общую сумму 55,3 квадриллиона риалов (около 29,5 миллиарда долларов). Объем кредитов, выданных за 6 месяцев, увеличился на 57,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.