БАКУ/Trend/ - Обсуждено расширение инвестиционного сотрудничества Азербайджана и Казахстана.

Об этом сообщил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в публикации на своей странице в соцсети X.

"Во время встречи с председателем правления Фонда национального благосостояния Казахстана «Самрук-Казына» Нурланом Жакуповым мы обсудили перспективы и приоритетные направления дальнейшего развития экономического сотрудничества между Азербайджаном и Казахстаном.

Мы рассмотрели вопросы расширения совместной инвестиционной деятельности, возможности сотрудничества с институциональными инвесторами, развития партнерства в сферах торговли, промышленности, искусственного интеллекта и других отраслях, а также реализации проектов в области зеленой энергетики", - говорится в публикации министра.

Недавно в эксклюзивном интервью Trend вице-министр торговли и интеграции Казахстана Асет Нусупов заявил, что в целом Казахстан и Азербайджан обладают значительным потенциалом для расширения сотрудничества в промышленности, энергетике, агропромышленном комплексе, цифровой экономике и логистике.

"Перспективы казахстанско-азербайджанского сотрудничества шире, чем принято думать. Мы видим несколько ключевых направлений, каждое из которых способно внести большой вклад в ряд сфер", - сказал А. Нусупов.

По его словам, одним из ключевых направлений остается транспортно-логистическая сфера. Средний коридор продолжает набирать мощь: рост грузопотока в первом квартале текущего года составил 34,4% в годовом выражении, а совместное развитие портовой, железнодорожной и цифровой инфраструктуры является общим приоритетом двух стран на годы вперед.

Он отметил, что высокий потенциал сохраняется и в энергетике. Казахстан продолжает транспортировку нефти по нефтепроводу Баку - Тбилиси - Джейхан (БТД): в 2024 году объем поставок достиг 1,42 млн тонн и, как ожидается, будет расти в соответствии с соглашением о поэтапном увеличении транзита. Одновременно усиливается интерес к сотрудничеству в сфере "зеленой" энергетики, где обе страны обладают значительным потенциалом.

Кроме того, перспективным направлением вице-министр назвал агропромышленный комплекс. По его словам, Казахстан является одним из крупнейших производителей зерна, масличных культур и мяса, тогда как Азербайджан представляет собой растущий рынок, поэтому потенциал взаимной торговли продовольствием пока остается существенно недоиспользованным.

А.Нусупов также подчеркнул, что обе страны активно инвестируют в цифровизацию, а совместные проекты в сфере искусственного интеллекта, цифровой торговли и электронного правительства открывают практически безграничные возможности для роста.

Отдельно он отметил перспективы промышленной кооперации. По его словам, Казахстан производит металлы, химическую продукцию и переработанное сырье, тогда как Азербайджан активно развивает ненефтяную промышленность, что создает реальные возможности для формирования совместных производственных цепочек.

"Казахстан и Азербайджан это два государства, которые смотрят в одном направлении: на современную, технологичную, открытую экономику. Наш путь к 1 миллиарду долларов товарооборота это путь к качественно новому уровню отношений", - сказал он.