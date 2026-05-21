Азербайджанская нефть подешевела

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе CIF в итальянском порту Августа снизилась по сравнению с предыдущим показателем на 4,98 доллара США, или на 4,25%, составив 112,32 доллара США за баррель.
Об этом Trend сообщил источник на нефтяном рынке.
Отмечается, что в турецком порту Джейхан на базе FOB цена одного барреля нефти марки Azeri Light снизилась на 4,93 доллара США, или на 4,29%, и составила 109,97 доллара США.
Цена сырой нефти марки URALS по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 5,4 доллара США, или на 5,78%, составив 88,03 доллара США за баррель.
Цена одного барреля нефти марки Dated Brent, добываемой в Северном море, по сравнению с предыдущим показателем снизилась на 4,85 доллара США, или на 4,23%, составив 109,83 доллара США за баррель.
В государственном бюджете Азербайджана на 2026 год средняя цена нефти заложена на уровне 65 долларов США за баррель.