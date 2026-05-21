WUF13 в Баку: форум городов будущего превратился в пространство искусства и культуры (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - На Всемирном форуме городов в Баку обсуждают не только урбанистику, архитектуру и города будущего, здесь также создано большое культурное пространство, где современные технологии соседствуют с искусством, музыкой и национальными традициями Азербайджана, а также народов мира, сообщает Trend.

С первых минут Urban Expo внимание гостей привлекают не только футуристические павильоны, но и насыщенная художественная атмосфера. На различных площадках мастерицы "Азерхалча" прямо на глазах посетителей создают традиционные азербайджанские ковры, а рядом играет национальная музыка. Иностранные делегации и туристы подолгу наблюдают за процессом ручного ткачества, знакомясь с древними традициями коврового искусства, и сами принимая в процессе создания ковров.

Большой интерес вызывают и работы мастеров народно-прикладного искусства. На выставочных площадках представлены изделия ручной работы, национальная керамика, чеканка, декоративная вышивка, резьба и традиционные ремесленные композиции. Особую атмосферу создают экспозиции национальной одежды. Посетители могут увидеть традиционные костюмы Карабаха, Шеки, Нахчывана, Губы и других регионов Азербайджана. Яркие орнаменты, старинные элементы декора и особенности регионального стиля вызывают большой интерес у зарубежных гостей форума.

Рядом - современное искусство и молодежные арт-пространства. Молодые художники рисуют картины, посвященные Баку, экологии, устойчивому развитию и городам будущего. Некоторые зоны стали интерактивными: посетителям предлагают самим принять участие в создании художественных работ и инсталляций.

Отдельное внимание привлекает специальный интерактивный стенд Ассоциации футбольных федераций Азербайджана (АФФА), посвященный чемпионату мира по футболу среди молодежи до 20 лет, который пройдет в 2027 году в Азербайджане и Узбекистане. На стенде в соответствии с принципами устойчивого развития на первый план выдвинуты идеи развития спорта, здоровой молодежи и инклюзивности.

Здесь также работают мультимедийные панели, игровые активности и интерактивные футбольные зоны для молодежи и детей.

Музыкальная программа в различных павильонах создает ощущение большого культурного фестиваля, где деловая атмосфера форума органично сочетается с искусством.

Для семей с детьми организованы специальные игровые площадки, мастер-классы и образовательные urban-зоны. Маленькие посетители знакомятся с технологиями виртуальной реальности, участвуют в творческих занятиях и изучают концепции "умных городов" через игровые форматы.

На территории форума также созданы комфортные зоны отдыха для посетителей. Между павильонами расположены lounge-пространства, зеленые уголки и места для общения, где гости могут отдохнуть, понаблюдать за культурной программой или просто провести время в атмосфере большого международного фестиваля.

Отдельный интерес вызывает и фотовыставка, посвященная Баку, историческим кварталам страны и современным urban-проектам Азербайджана. Экспозиция демонстрирует, как гармонично в стране соединяются история, культура и современная архитектура.

WUF13 в Баку - это уже не просто международный форум по вопросам городского развития. Это масштабная культурная площадка, где искусство, традиции, технологии и национальная идентичность становятся частью единого образа города будущего.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важнpые вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

\