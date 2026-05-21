В рамках WUF13 проходит сессия "Новая сделка в сфере жилищного финансирования" (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Баку в рамках Всемирного форума городов (WUF13) проходит сессия "Новая сделка в сфере жилищного финансирования".

Как сообщает Trend, сессия пройдет в три этапа. Вначале будет представлен экономический контекст, в рамках которого жилищный сектор будет рассмотрен как ключевая сфера развития, имеющая макроэкономическое значение.

Затем в ходе основных выступлений руководители международных финансовых организаций обсудят вызовы, с которыми сталкиваются участники процесса развития, и причины, по которым существующие системы жилищного финансирования не обеспечивают доступность жилья, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода.

Далее состоится модерируемая панельная дискуссия с участием представителей органов власти, городских лидеров, многосторонних банков развития и практикующих специалистов, которые обсудят конкретные пути реформ. Участники рассмотрят, каким образом налогово-бюджетная политика, управление земельными ресурсами, системы градостроительного планирования и финансовое регулирование могут быть лучше согласованы для поддержки строительства доступного жилья, а также как можно масштабировать альтернативные инструменты, такие как государственные жилищные банки, финансирование на основе земельных ресурсов, гарантии, смешанное финансирование, фонды арендного жилья и инициативы общественного финансирования.

Выступая на мероприятии, исполнительный директор Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) Анаклаудия Россбах заявила, что ни одной стране не удалось решить жилищный вопрос в долгосрочной перспективе исключительно за счет международного финансирования, для этого необходимы устойчивые внутренние финансовые механизмы.

По ее словам, одним из ключевых вопросов является определение того, какое именно жилье финансируется и каким образом государства намерены решать жилищный кризис.

"Нам необходимо договориться с обществом о том, как будет решаться жилищный кризис: идет ли речь о ликвидации неформальных поселений, строительстве нового жилья и о том, каким должно быть это жилье", - сказала Россбах.

Она отметила, что подходы к развитию городов напрямую влияют на стоимость жилья.

"Важно понимать, создаем ли мы разрастание городов или следуем принципам Новой городской повестки, сбалансированной плотности застройки и более компактных городов. Это напрямую отражается на затратах", - подчеркнула исполнительный директор UN-Habitat.

По ее словам, земля остается самым дорогим элементом в цепочке создания жилья, особенно в центральных районах городов. Россбах отметила необходимость разработки эффективных инструментов территориального планирования и земельной политики, которые позволят резервировать участки под строительство, использовать недоиспользуемые пространства и реализовывать проекты реновации. Если государство располагает общественными землями, то половина проблемы фактически решена, поскольку земля предоставляется бесплатно", - сказала она.

Министр жилищного строительства и территориального планирования Уругвая Тамира Пасейро Марин подчеркнула, что строительство жилья должно рассматриваться не отдельно, а как часть формирования полноценной среды обитания, включающей инфраструктуру, планирование и участие местных сообществ.

По ее словам, строительство жилья и создание комфортной городской среды являются взаимосвязанными процессами.

"Строительство жилья также означает создание среды обитания. Это не две разные вещи и не процессы, которые следуют один за другим", - сказала министр. Она отметила, что отсутствие эффективной политики в сфере земельного планирования и размещения жилья может приводить к сегрегации и социальной изоляции.

"Если мы не решаем должным образом вопросы земли, ее расположения и планирования, то можем формально сокращать жилищный дефицит, но не решать проблему на практике. Это приводит к сегрегации, исключению и разобщенности", - подчеркнула Пасейро Марин.

Министр сообщила, что Уругвай выстраивает жилищную политику на основе трех ключевых направлений: эффективного использования земельных ресурсов и их расположения, государственно-частного финансирования и институционального потенциала государства.

"Когда эти три компонента согласованы между собой, тогда мы можем добиться доступного жилья", - сказала она.

По словам министра, жилищная политика в Уругвае рассматривается как инструмент социальной сплоченности и расширения возможностей граждан. "Это право, которое открывает доступ к другим правам", - заявила Пасейро Марин.

Сессия завершится интерактивной пленарной дискуссией, в ходе которой участникам предложат обсудить, как можно вновь утвердить жилье в качестве одного из ключевых столпов устойчивого развития.

Отметим, что сегодня в Баку проходит пятый день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, «зеленая» урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к «Декларации о намерениях по созданию Форума «Умные города, устойчивые к изменению климата» СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся «Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений» (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, для участия в котором зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Мероприятие, посвященное теме «Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты», объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества, служа укреплению глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.

