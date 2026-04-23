Ситуация на нефтяном рынке стала значительно более непредсказуемой - SOCAR Trading

БАКУ /Trend/ - Ситуация на нефтяном рынке стала значительно более непредсказуемой.

Как сообщает Trend, об этом заявил исполняющий обязанности директора по торговым операциям компании SOCAR Trading Таги Таги-заде на Втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Если начать с 2019 года, то мы стали свидетелями целого ряда событий: сначала события в Саудовской Аравии в 2019 году, затем пандемия COVID-19, далее - начало российско-украинского конфликта, и теперь - напряженная ситуация или даже конфликт в Ормузском проливе", - заявил он.

Т.Таги-заде отметил, что ситуация вокруг Ормузского пролива всегда рассматривалась в различных исследованиях, учебных курсах и дискуссиях как один из самых экстремальных сценариев, с которым может столкнуться мир с точки зрения поставок нефти.

"И сейчас мы фактически сталкиваемся с этим. Что особенно интересно: обычно обсуждали, что произойдёт, если пролив будет закрыт на один день, на три дня, на неделю. А теперь мы уже подходим к завершению второго месяца этого события и все еще наблюдаем за тем, как развивается ситуация. Важно отметить, что современные рынки во многом формируются под влиянием новостных заголовков, и сейчас мы имеем дело с крайне волатильным рынком. В отличие от начальной стадии конфликта, когда казалось, что все развивается в одном направлении, сейчас ситуация стала значительно более непредсказуемой. Мы по-прежнему сталкиваемся с дефицитом предложения в объеме примерно 13–15 миллионов баррелей в сутки из региона Персидского залива", - сказал он.

По словам представителя SOCAR Trading, при этом необходимо признать, что были разработаны альтернативные маршруты поставок.

"Мы видим, как Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты и другие страны региона находят решения - будь то альтернативные трубопроводы или внутренние логистические маршруты. Это, в сочетании с мерами ОПЕК+, Международного энергетического агентства, использованием стратегических нефтяных резервов, снижением загрузки нефтеперерабатывающих заводов и рядом других шагов, которые по отдельности могут казаться незначительными, в совокупности способствует смягчению ситуации и текущего кризиса", - заключил он.