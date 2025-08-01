Выросли доходы Азербайджана от экспорта сахара

БАКУ /Trend/ - В январе-июне текущего года из Азербайджана было экспортировано 29,5 тысячи тонн сахара.

Как сообщает Trend со ссылкой на Государственный таможенный комитет Азербайджана, от экспорта продукции в этом объеме было получено доходов на 21 миллион долларов США.

Объем экспорта сахара по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 11,8 тысячи тонн или на 66,7 процента в количественном выражении, а также на 7,4 миллиона долларов США или на 54,4 процента в стоимостном выражении.

Экспорт сахара составил 0,16 процента от общего объема экспорта за первые шесть месяцев текущего года и 1,2 процента от экспорта ненефтяного сектора.

Отметим, что в январе-июне 2025 года Азербайджан осуществил торговые операции с зарубежными странами на сумму 24,4 миллиарда долларов США. Этот показатель на 2,632 миллиарда долларов США или на 12,1 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Из общего объема внешней торговли, на экспорт пришлось 12,878 миллиарда, а на импорт — 11,522 миллиарда долларов. За последний год экспорт сократился на 0,2 процента, а импорт увеличился на 29,9 процента.

В результате во внешней торговле сложилось положительное сальдо в размере 1,356 миллиарда долларов США, что на 2,677 миллиарда долларов США или в 3 раза меньше годового показателя.