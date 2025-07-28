Обнародованы совокупные активы банков Азербайджана

БАКУ/ Trend/ - На конец июня 2025 года совокупные активы действующих в Азербайджане банков составили 56,734 млрд манатов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Показатель увеличился на 6,406 млрд манатов или на 12,7% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, когда активы составляли 50,328 млрд манатов.

Совокупные обязательства банков на конец июня составили 49,788 млрд манатов, а балансовый капитал – 6,946 млрд манатов. По сравнению с маем текущего года активы банков выросли на 0,3%, обязательства — на 0,2%, балансовый капитал — на 1,3%.

Кредитный портфель банков за июнь увеличился на 0,3% (на 85,6 млн манатов) и составил 28,472 млрд манатов. В его структуре:

53,2% (15,144 млрд манатов) — бизнес-кредиты,

31,3% (8,898 млрд манатов) — потребительские кредиты,

15,5% (4,430 млрд манатов) — ипотечные кредиты.