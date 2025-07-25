Завершено 90% проектных работ по терминалу Астара

БАКУ/ Trend/ -Председатель правления ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (ADY), входящего в холдинг "AZCON", Ровшан Рустамов в рамках визита в Исламскую Республику Иран провёл встречу с главой железных дорог этой страны Джаббаром Али Закери на территории Астаринского терминала.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на "ADY".

Стороны обсудили ключевые этапы и сроки реализации проекта развития терминала, а также планы по завершению строительных работ до конца 2025 года.

Отмечается, что на Астаринском терминале, являющемся одним из главных звеньев международного транспортного коридора «Север–Юг», уже завершено около 90% проектных и 75% строительно-монтажных работ. Согласно «Стратегическому плану сотрудничества по реализации Соглашения о строительстве и эксплуатации терминала Астара», подписанному между ADY и Iran Railways в начале текущего года, запланировано своевременное завершение всех работ.

Реализация проекта позволит значительно увеличить объёмы грузоперевозок по направлению «Север–Юг» и обеспечить эффективную логистику.

Напомним, строительство терминала началось в 2017 году на основе межправительственного соглашения между Азербайджаном и Ираном. Территория объекта была передана правительством Ирана в аренду Азербайджану сроком на 25 лет.

В 2023 году через терминал было обработано более 692 тыс. тонн грузов, в 2024 году — 777 тыс. тонн. После завершения всех работ планируется довести объём перевалки до 3,5 млн тонн в год.