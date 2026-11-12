Хорватия заинтересована в увеличении поставок газа из Азербайджана – премьер-министр (ВИДЕО)

ДУБЛИН/Trend/ – Хорватия заинтересована в импорте природного газа из Азербайджана, который уже является одним из поставщиков нефти на хорватский рынок.

Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович, отвечая на вопросы журналистов на полях саммита Европейского политического сообщества (ЕПС) в Дублине, сообщает в четверг специальный корреспондент Trend.

По его словам, Хорватия последовательно развивает инфраструктуру для обеспечения энергетической безопасности. В частности, в стране построен терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ), мощности которого впоследствии были расширены до 1 миллиарда кубометров в год.

«Азербайджан – одна из стран, у которых мы с большой благодарностью импортируем ископаемое топливо, в частности нефть. Мы также надеемся на поставки газа», – сказал Пленкович.

Комментируя мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, премьер-министр Хорватии отметил, что, по его оценке, сейчас отношения развиваются в более конструктивном и добрососедском направлении.

Отметим, что в столице Ирландии Дублине проходит 9-й саммит Европейского политического сообщества (EPC), объединяющий лидеров почти 50 европейских стран и других государств-партнеров.

Встреча проходит в Дублинском конференц-центре под сопредседательством председателя Европейского совета Антониу Кошты и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Саммит проводится под девизом «Европа - сильная, безопасная и взаимосвязанная».

В числе ключевых тем повестки – безопасность Европы, война России против Украины, экономическая конкурентоспособность, энергетическая безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и укрепление региональной взаимосвязанности.

Особое внимание будет уделено оборонным возможностям Европы, противодействию кибератакам, дезинформации и другим гибридным угрозам, а также распределению ответственности за обеспечение европейской безопасности между европейскими странами и США.

Экономическая повестка включает развитие инноваций и цифровой инфраструктуры, укрепление транспортных связей, обеспечение доступных и надежных поставок энергоресурсов, а также повышение устойчивости европейской экономики к внешним потрясениям.

Европейское политическое сообщество было создано в 2022 году после начала российско-украинской войны в качестве платформы для политического диалога и координации между европейскими странами.

Для Азербайджана участие в саммите имеет особое значение с точки зрения энергетического сотрудничества, мирного процесса на Южном Кавказе и развития транспортной взаимосвязанности.

12-ый саммит EPC запланирован на май 2028 года в Азербайджане. Это предоставит Баку возможность принять европейских лидеров и продолжить диалог по региональным вопросам и более широкой европейской повестке.

После завершения саммита Европейского политического сообщества в Дублине 13 ноября состоится отдельная неформальная встреча лидеров 27 государств – членов Европейского союза.