В процессе использования технологических достижений важно учитывать профессиональную этику, журналистские принципы - Эмиль Масимов

БАКУ /Trend/ - В процессе эффективного использования технологических достижений важно учитывать профессиональную этику, журналистские принципы.

Об этом сказал генеральный директор "Azerconnect Group" Эмиль Масимов во время выступления на церемонии открытия форума "Медиа будущего: по следам "Экинчи", сообщает Trend.

"В рамках корпоративной социальной ответственности мы постоянно поддерживали такие инициативы, как этот форум, но это первый раз, когда мы проводим мероприятие в более серьезном и полезном формате вместе с организацией, которая объединяет профессионалов медиа", - сказал он.

Говоря об истории азербайджанской национальной прессы и газете "Экинчи", он напомнил, что эта газета, созданная по инициативе Гасан бека Зардаби, служила таким целям, как сохранение и пропаганда наших национальных культурных ценностей, добавил Э.Масимов.

"За 20 лет своей профессиональной деятельности я видел, как растет влияние СМИ, какую роль они играют в формировании национальных и культурных ценностей. Во время 44-дневной Отечественной войны, в информационном поле представители СМИ были на переднем крае, отстаивая интересы нашего государства. СМИ также сыграли важную роль в предотвращении кампаний против нашей страны во время международных мероприятий", - сказал он.

Э.Масимов добавил, что сегодня через социальные сети и онлайн-платформы каждый получает доступ к широкой аудитории. "Но это также увеличивает ответственность. Хотя это не считается средством массовой информации, влияние таких платформ на широкую аудиторию требует ответственности. И ведущей силой трансформации СМИ, конечно же, является молодежь, которая участвует здесь сегодня. Эффективное использование технологических достижений должно стать главной задачей каждого из нас. Но в этом процессе необходимо постоянно учитывать профессиональную этику, журналистские принципы", - сказал он.

Представитель компании отметил, что формат сегодняшней встречи позволяет молодежи обмениваться мнениями с профессионалами в области СМИ.

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