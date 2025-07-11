В Азербайджане очень благоприятные условия для реализации потенциала молодежи – Ахмед Исмаилов

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане очень благоприятные условия для реализации потенциала молодежи.

Как сообщает Trend, об этом сказал исполнительный директор Агентства развития медиа (MEDİA) Ахмед Исмаилов, выступая на форуме "Медиа будущего: по следам "Экинчи".

"Президент Ильхам Алиев высоко ценит и поддерживает деятельность молодежи во всех сферах жизни общества. Представители молодого поколения, и в частности молодежь, выросшая в период руководства страной Президента Ильхама Алиева, выполнив основную миссию в Отечественной войне, оправдала большое доверие главы государства", - сказал А.Исмаилов.

Он подчеркнул, что в успешности общественно-политической повестки дня, сформулированной Президентом Ильхамом Алиевым, есть большие заслуги Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Значительную роль в патриотическом воспитании подрастающего поколения сыграли проекты возглавляемого Первым вице-президентом Мехрибан Алиевой Фонда Гейдара Алиева, сказал исполнительный директор Агентства.

А.Исмаилов добавил, что в Азербайджане существуют достаточно благоприятные условия для самовыражения молодежи, реализации ее потенциала.

"Мы верим, что наша талантливая молодежь приложит все усилия, чтобы реализовать свои знания и навыки также в области медиа", - подчеркнул он.

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