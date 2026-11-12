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Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)

Культура Новость 12 ноября 2026 16:38 (UTC +04:00)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Фото: Азербайджанский государственный академический национальный драматический театр
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ – В Азербайджанском государственном академическом национальном драматическом театре начались репетиции нового спектакля "Главная роль для двух актрис", поставленного по одноименной пьесе заслуженного деятеля искусств, писателя и драматурга Али Амирли, говорится в сообщении пресс-службы театра.

Директор театра, заслуженный работник культуры Ильхам Аскеров поздравил творческий коллектив с началом работы над новой постановкой и пожелал участникам успехов.

В спектакле задействованы народные артисты Бести Джафарова, Джафар Ахмедов, Сабир Мамедов, а также актриса Гюней Алиева.

Режиссером-постановщиком и художником-постановщиком выступает заслуженный деятель искусств Бахрам Османов. Художник по костюмам – Айгюн Махмудова, музыкальное оформление – Орхан Муртузов, ассистент режиссера – Фарида Зульфугарлы.

Несмотря на то, что пьеса написана в жанре комедии и посвящена жизни театра, она отличается драматизмом.

В центре сценического повествования четыре персонажа, через взаимоотношения которых раскрывается сложный психологический мир театра. В произведении отражены непростые отношения между главными создателями театрального действа – актером, драматургом и режиссером.

Героев многое объединяет, но самое главное и неизменное в их жизни – преданность искусству, безграничная любовь к театру и страсть к большой сцене.

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Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)
Главная роль для двух азербайджанских актрис (ФОТО)

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