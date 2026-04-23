PASHA Bank в рамках IPO провёл очередную встречу с инвесторами (ФОТО)

PASHA Bank провёл очередную встречу с инвесторами и участниками рынка в рамках первичного публичного размещения акций (IPO).

Во встрече приняли участие заместитель председателя правления PASHA Bank Бахруз Нагиев, главный финансовый директор банка Мурад Сулейманов, управляющий партнёр EY по Азербайджану Ильгар Велиев, председатель правления Национального депозитарного центра Эльчин Ализаде, председатель правления Бакинской фондовой биржи Руслан Халилов и главный операционный директор PASHA Kapital Эльнур Фатуллаев.

Выступая в ходе мероприятия, состоявшегося 23 апреля 2026 года, Бахруз Нагиев отметил, что IPO открывает новые возможности для инвесторов и повышает прозрачность рынка.

«Выход на публичный рынок способствует дальнейшему укреплению стандартов корпоративного управления и переходу отношений с инвесторами на новый уровень. Мы ориентируемся на создание долгосрочной ценности и устойчивого развития для всех заинтересованных сторон», - подчеркнул он.

В рамках панельной дискуссии были обсуждены влияние IPO на рынок капитала, уровень готовности инфраструктуры и новые возможности, открывающиеся для инвесторов. Также в центре внимания находились ход подписной кампании, привлечение иностранных инвесторов, развитие расчётной и учётной систем, а также перспективы дальнейшего развития рынка капитала.

PASHA Bank начал подписку на акции в рамках IPO 13 апреля 2026 года. Подписка продлится до 12 мая 2026 года. Инвесторам предлагается 932 926 обыкновенных именных акций, что составляет 5% капитала банка. Цена первичного размещения составляет 55 AZN за акцию. Минимальный объём покупки - 1 акция, максимальный лимит не установлен. На предварительно оплаченные средства в период подписки начисляется 5% годовых. Размещение акций осуществляется через Бакинскую фондовую биржу.