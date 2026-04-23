Необходимо инвестировать в энергетическую инфраструктуру на южном направлении - Институт нефти Пакистана

БАКУ/Trend/ - В ближайшие 5-10 лет возможности Центральной Азии и Азербайджана будут смещены на южные направления, а не на запад, и именно сейчас необходимо инвестировать в соответствующую инфраструктуру и транспортные коридоры.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Института нефти Пакистана (Petroleum Institute of Pakistan) Шехрияр Омар на втором форуме по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, прошедшим в Баку.

По его словам, традиционные западные рынки, включая Европу, в долгосрочной перспективе будут терять значимость из-за демографических изменений и постепенного отказа от ископаемого топлива.

Он отметил, что на юге расположен быстрорастущий рынок с населением около двух миллиардов человек, где наблюдается устойчивый экономический рост.

В этой связи Ш.Омар призвал страны региона активнее развивать инфраструктурные проекты, ориентированные на южное направление.

Отдельно он подчеркнул значение Пакистана как потенциального транспортного и энергетического коридора к Аравийскому морю, а также упомянул существующие инвестиционные и торговые связи, включая сотрудничество с SOCAR в сфере СПГ и трубопроводных проектов.

По его словам, развитие южных маршрутов также может повысить устойчивость поставок в условиях возможных геополитических рисков, включая ограничения традиционных транзитных путей.