МЭА поддержит инициативы Турции в рамках COP31 по расширению доступа к энергии

БАКУ/Trend/ - Международное энергетическое агентство (МЭА) поддержит инициативы по ускорению глобальной электрификации, сокращению выбросов метана и расширению доступа к энергии на 31-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31), принимающей стороной которой выступит Турция.

Об этом сообщили в МЭА.

Было отмечено, что агентство также обсудит вопрос доступа к экологически чистым технологиям приготовления пищи в Африке.

По данным МЭА, на конференции COP31, которая пройдет с 9 по 20 ноября в турецком городе Анталья, агентство выступит в качестве стратегического партнера председательства Турции. Австралия же в качестве председателя на переговорах возглавит официальные климатические переговоры и мероприятие Pre-COP в Тихоокеанском регионе.

«На Саммите мировых лидеров, который состоится 11–12 ноября, главы государств и правительств, а также руководители международных организаций обнародуют свои обязательства и приоритеты в сфере климата и энергетики.

Одним из основных направлений энергетической повестки председательства Турции на COP31 является доведение доли электроэнергии в глобальном конечном энергопотреблении до 35 процентов к 2035 году. К другим приоритетам относятся сокращение отходов и выбросов метана, повышение энергетической эффективности в зданиях, развитие устойчивых городов, продвижение экологически чистых технологий приготовления пищи и расширение доступа к энергии», — отмечается в информации.

В МЭА заявили, что в специальном докладе под названием «Electrification», подготовленном по запросу Турции и Австралии, анализируются возможности доведения доли электроэнергии в глобальном конечном энергопотреблении до 35 процентов к 2035 году. Агентство также оказывает поддержку в подготовке глобального обязательства, предусматривающего эту цель, и формировании его механизмов управления.

В направлении сокращения выбросов метана и отходов деятельность МЭА охватывает доклад «Global Methane Tracker 2026» и информационный документ по сокращению отходов. В рамках COP31 агентство также планирует представить специальный доклад, посвященный этим темам.

«Что касается энергоэффективности в зданиях, то на основе обращения Турции и Австралии готовится отдельный доклад. Документ будет включать аналитические данные для достижения цели по снижению глобальной энергоемкости зданий минимум на 25 процентов к 2035 году», — подчеркивается в сообщении.

По информации агентства, в течение 2026 года совместно с председательством Турции на COP31 в Париже, Лондоне и Нью-Йорке были проведены диалоги высокого уровня по энергетическому переходу. На встречах с участием представителей правительств, промышленности, международных организаций и гражданского общества обсуждались электрификация и другие энергетические приоритеты конференции.

МЭА также оказывает техническую поддержку климатическим переговорам ООН через Экспертную группу по изменению климата, действующую совместно с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Это сотрудничество охватывает вопросы реализации Парижского соглашения, сокращения выбросов, адаптации к климату, отчетности и углеродных рынков.

Международное энергетическое агентство (МЭА) — международная организация, осуществляющая деятельность в направлении обеспечения энергетической безопасности и ускорения перехода к устойчивым энергетическим системам. Сотрудничая с правительствами и энергетическим сектором, агентство готовит аналитические материалы, статистические данные и рекомендации по энергетической политике, рынкам и технологиям.

Страны-члены и ассоциативные члены МЭА охватывают около 80 процентов мирового энергопотребления, 64 процента производства энергии и 77 процентов выбросов углекислого газа. На долю этих стран приходится 87 процентов глобальных инвестиций в чистую энергию.

Агентство сотрудничает с международными организациями и различными платформами, поддерживает технологические и исследовательские партнерства между государственным и частным секторами. Направления деятельности включают оперативное реагирование на перебои в энергоснабжении, нефтяную безопасность, энергетическую статистику, моделирование, обучение по энергоэффективности и переходу на чистую энергию.