Токаев диверсифицирует рынки сбыта казахстанского топлива - на очереди Таджикистан

БАКУ/Trend/ - Казахстан и Таджикистан намерены расширить энергетическое сотрудничество, сделав акцент на поставках нефтепродуктов, развитии электроэнергетики и обмене цифровыми технологиями. Договоренности, достигнутые в ходе официального визита Президента Таджикистана Эмомали Рахмона в Астану 5-7 ноября 2026 года, открывают дополнительные возможности для казахстанских производителей на таджикском рынке.

По итогам переговоров Президента Рахмона с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым между странами был подписан ряд документов о сотрудничестве. Одним из ключевых стало рамочное соглашение между профильными министерствами двух стран о поставках нефтепродуктов.

Как сообщило министерство энергетики и водных ресурсов Таджикистана, документ предусматривает взаимодействие по поставкам казахстанского автомобильного бензина, дизельного и авиационного топлива, сжиженного нефтяного газа, битума, мазута и другой продукции. Стороны намерены ежегодно согласовывать индикативные балансы поставок на следующий календарный год с учетом потребностей таджикского рынка. Это позволит заранее определять предполагаемые объемы и формировать более системный механизм взаимодействия.

Соглашение также предусматривает рассмотрение возможности строительства новых нефтеперерабатывающих заводов или расширения действующих мощностей в Казахстане с учетом потребностей Таджикистана.

Для Казахстана договоренности означают перспективу расширения географии сбыта нефтепродуктов и выхода на дополнительный рынок в Центральной Азии. Для Таджикистана они создают возможность диверсифицировать источники импорта и укрепить энергетическую безопасность за счет более тесного взаимодействия с казахстанскими поставщиками.

Однако потенциал соглашения будет зависеть не только от производственных возможностей, но и от логистики. Казахстан и Таджикистан не имеют общей границы, поэтому конкурентоспособность казахстанских нефтепродуктов на таджикском рынке будет определяться стоимостью транзита, транспортными расходами и сроками доставки.

В ходе переговоров Токаев особенно указал на важность наращивания партнерства в транзитно-транспортной сфере.

“Достигнута договоренность уделить особое внимание цифровизации транспорта, которая обеспечит бесшовное движение грузов. Для дальнейшего развития этого направления будут изучены перспективы реализации приоритетных транспортно-логистических проектов. В этих целях действует двусторонняя Рабочая группа на уровне национальных железнодорожных компаний, которой поручено внести конкретные предложения по сотрудничеству”, – сказал Токаев.

Транспортная инфраструктура становится одним из важных условий реализации договоренностей о поставках нефтепродуктов. При этом энергетическая повестка переговоров охватила и другие направления сотрудничества, прежде всего электроэнергетику. Стороны подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в электроэнергетике.

Кроме того, министр энергетики и водных ресурсов Таджикистана Далер Джумаа посетил казахстанскую компанию KEGOC, где ознакомился с развитием Единой электроэнергетической системы Казахстана, стратегическими инвестиционными проектами, а также применением цифровых решений и искусственного интеллекта в управлении энергосистемой. Стороны договорились продолжить обмен опытом в этих направлениях.

Это направление дополняет сотрудничество в сфере поставок топлива: взаимодействие охватывает уже не только торговлю энергетическими ресурсами, но и управление инфраструктурой, повышение надежности энергосистем и внедрение современных технологий.

Энергетические договоренности стали частью более широкой экономической повестки. Казахстан и Таджикистан намерены увеличить взаимную торговлю до $2 млрд к 2030 году. С этой целью была подписана дорожная карта. Также стороны подписали документы о долгосрочном сотрудничестве в горно-металлургической отрасли, развитии сельского хозяйства, искусственного интеллекта и электронной коммерции.

"Совместными усилиями объем двустороннего товарооборота уверенно приближается к отметке в два миллиарда долларов. Благодаря этому Казахстан входит в тройку внешнеторговых партнеров Таджикистана. Мы с уважаемым Эмомали Шариповичем договорились предпринять необходимые шаги для дальнейшего наращивания взаимной торговли. Для достижения этой цели сегодня была принята Дорожная карта по увеличению товарооборота до 2030 года. Правительствам поручено обеспечить ее качественную реализацию", - сказал Токаев в ходе брифинга для СМИ по итогам переговоров с Рахмоном.

Таким образом, договоренности Астаны и Душанбе отражают стремление двух стран перейти от расширения товарооборота к более глубокой экономической взаимосвязи. Для Казахстана сотрудничество с Таджикистаном открывает перспективы диверсификации экспортных направлений и укрепления позиций на рынках Центральной Азии. Однако отсутствие общей границы делает транспортную составляющую не менее важной, чем сами производственные возможности: без конкурентоспособной логистики новые рынки могут остаться лишь потенциальными направлениями сбыта.

Для Таджикистана сотрудничество с Казахстаном означает расширение возможностей импорта нефтепродуктов, диверсификацию источников энергоснабжения и доступ к опыту модернизации энергетической инфраструктуры. В более широком региональном контексте эти договоренности показывают, что энергетическое партнерство стран Центральной Азии все больше зависит не только от наличия ресурсов, но и от способности выстраивать эффективные транспортные связи, интегрировать инфраструктуру и внедрять современные технологии.