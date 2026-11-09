Пострадавших в результате удара США по иранскому острову Кешм нет — замгубернатора

БАКУ /Trend/ - В результате авиаударов армии США по острову Кешм в провинции Хормозган на юге Ирана жертв и пострадавших не зафиксировано.

Согласно информации администрации провинции Хормозган Ирана, об этом заявил заместитель губернатора Ахмед Нафиси.

«Территория на острове Кешм, подвергшаяся атаке армии США, находилась за пределами жилых и торговых зон. Сервисная и другая важная инфраструктура не пострадала», — отметил он.

Нафиси добавил, что ситуация на острове Кешм находится под контролем, все спасательные, сервисные и исполнительные структуры приведены в полную готовность.

Отметим, что минувшей ночью на иранском острове Кешм прогремели 4 взрыва.

Напомним, что очередной виток напряженности в отношениях между США и Ираном начался 8 июля. В тот день Вооруженные силы США впервые после подписания меморандума между Вашингтоном и Тегераном нанесли серию ударов по территории Ирана, заявив, что это ответ на нападение на торговое судно в Ормузском проливе. В тот же день Президент США Дональд Трамп объявил о прекращении режима прекращения огня с Ираном. В ответ Тегеран начал наносить удары по объектам США, расположенным на территории Бахрейна, Иордании, Катара, Кувейта, ОАЭ и Омана. В результате конфликта морская торговля в Ормузском проливе оказалась парализованной.