Таджикистан и Монголия подписали заявление о дальнейшем развитии сотрудничества

ДУШАНБЕ/Trend/ - Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух подписали Совместное заявление о дальнейшем развитии и укреплении дружественных отношений и многопрофильного сотрудничества между двумя странами.

Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службу президента Таджикистана.

Документ был подписан по итогам переговоров на высшем уровне, прошедших в Душанбе в рамках государственного визита президента Монголии.

В присутствии глав государств также состоялась церемония подписания еще десяти новых документов, направленных на расширение двустороннего взаимодействия:

Меморандум о сотрудничестве между министерствами иностранных дел;

Меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики и водных ресурсов Таджикистана и энергетики Монголии;

Соглашение между министерствами сельского хозяйства по вопросам аграрного взаимодействия;

Документ о сотрудничестве в сфере туризма между профильными ведомствами;

Соглашение между Агентством инноваций и цифровых технологий Таджикистана и Министерством цифрового развития Монголии;

Меморандум по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Документ о научно-техническом сотрудничестве между академиями наук двух стран;

Соглашение в сфере цифровых удостоверяющих центров;

Меморандум о сотрудничестве между Центром стратегических исследований Таджикистана и Национальным институтом исследований в области безопасности Монголии;

Соглашение между национальными музеями Таджикистана и Монголии.

Напомним, что 23 июля Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух прибыл в Таджикистан с государственным визитом, который продлится до 26 июля. В рамках визита состоялись встречи и переговоры на высоком уровне между Таджикистаном и Монголией. Также планируется проведение форума предпринимательских и коммерческих кругов и Дней культуры Монголии.