Валютные резервы Грузии впервые превысили $8 млрд

БАКУ /Trend/ - К концу октября 2026 года международные валютные резервы Грузии обновили исторический рекорд, достигнув $8,25 млрд. Об этом свидетельствуют официальные данные Национального банка Грузии (НБГ).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем резервов увеличился на 47,2%, или $2,64 млрд. Только за октябрь показатель вырос на $82,6 млн.

Сообщается, что одной из главных причин такого роста стало продолжение начатой в 2024 году программы по приобретению золота. Так, в октябре Национальный банк закупил очередную партию драгоценного металла на сумму $400 млн. Еще $100 млн на эти цели регулятор выделил в июне.

В результате золотой запас Грузии увеличился с 250 тыс. до 350 тыс. унций (около 10,9 тонны), а его совокупная стоимость достигла $1,365 млрд. В настоящее время на монетарное золото приходится 16,6% международных резервов страны.

В Национальном банке отмечают, что накопление золота позволит повысить устойчивость резервов к колебаниям на мировых финансовых рынках.

В целом за первые девять месяцев 2026 года (январь-сентябрь) чистый объем приобретенных регулятором валюты и активов составил $3,37 млрд.