Объем возврата НДС и других платежей из госбюджета в Азербайджане превысил 296 млн манатов

БАКУ/Trend/ - В январе-октябре 2026 года из государственного бюджета физическим и юридическим лицам было возвращено в целом 296 млн 715,3 тыс. манатов.

Об этом говорится в информации министерства финансов Азербайджана.

"Возвращенные средства относятся к возврату НДС, уплаченного физическими лицами при приобретении товаров в сфере розничной торговли и общественного питания, оплате услуг в сфере культуры (театр, кино, музеи, концерты), медицинских услуг, а также гостиничных услуг на освобожденных от оккупации территориях. Кроме того, речь идёт о возврате НДС за приобретённые иностранцами на территории страны товары, не предназначенные для производственных и коммерческих целей.

Наряду с этим, были возвращены часть НДС, уплаченного при безналичной покупке жилых и нежилых помещений у лиц, занимающихся строительной деятельностью, а также излишне уплаченные другие налоги, государственные пошлины, проценты и финансовые санкции", - говорится в информации министерства.

Отметим, что в январе-сентябре 2026 года доходы государственного бюджета составили 29 млрд 311,8 млн манатов, а расходы - 25 млрд 348,2 млн манатов. За отчетный период профицит государственного бюджета составил 3 млрд 963,6 млн манатов.

Доходы государственного бюджета превысили прогноз в размере 28 млрд 524,4 млн манатов на 787,4 млн манатов, или 2,8%.

Доходы бюджета без учёта трансфертов из Государственного нефтяного фонда Азербайджана увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 1 млрд 402,1 млн манатов, или 7,7%, достигнув 19 млрд 683,8 млн манатов.