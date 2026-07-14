Президент Ильхам Алиев и Президент Петер Пеллегрини выступили с заявлениями для прессы (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ/Trend/ - Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини 14 июля выступили с заявлениями для прессы в Шуше.

Сначала с заявлением выступил Президент Азербайджана.

Заявление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемый господин Президент.

Уважаемые дамы и господа.

Прежде всего, господин Президент, я хотел бы еще раз поприветствовать Вас в Азербайджане, в Карабахе. Добро пожаловать в Азербайджан.

Рад, что словацко-азербайджанские отношения успешно развиваются. Наши политические контакты приобретают регулярный характер. Я с удовлетворением вспоминаю свой официальный визит в Словакию в конце прошлого года и хотел бы еще раз выразить Вам благодарность за оказанное мне гостеприимство.

Действительно, такое динамичное развитие отношений демонстрирует намерения обеих сторон. Сегодня мы обсудили многие вопросы и еще раз убедились, что наша повестка довольно обширна. Достаточно взглянуть на состав делегаций, чтобы увидеть, по каким направлениям ведется активная работа, идет диалог, причем не только диалог, но и практическое взаимодействие.

Сегодня словацко-азербайджанские политические связи находятся на очень высоком уровне, и взаимные визиты наглядно это демонстрируют. В 2024 году мы подписали Совместную декларацию о стратегическом партнерстве, и она уже реализуется на практике. Потому что такие активные политические контакты и реализация совместных проектов, безусловно, требуют сильной политической воли.

Мы очень рады, что Словакия активно участвует в восстановлении Карабаха, и сегодня вместе с господином Президентом мы отправимся в село Баш Гарвенд Агдамского района. Словацкая компания реализует там проект «умное село», и мы ознакомимся с этим проектом. Хочу еще раз выразить Вам благодарность за эту поддержку и вклад, который вы вносите в восстановление Карабаха.

Среди обсуждавшихся вопросов, естественно, преобладали традиционные темы. Приоритетное значение имеют торгово-экономические связи, сотрудничество в энергетической, военно-технической сферах и других областях. Вокруг всех этих вопросов были проведены очень искренние и открытые обсуждения. Члены делегаций также сегодня и завтра будут находиться в контакте – эти контакты постоянны.

Визит Президента продолжится завтра в Баку. Хочу еще раз выразить признательность господину Президенту за то, что он принял мое приглашение, а также за визит в Карабах. Это еще раз демонстрирует, насколько искренними и дружественными являются наши отношения.

Уверен, что эти отношения будут развиваться и впредь, потому что мы являемся сторонниками конкретных дел. Обе стороны придают очень большое значение двусторонним отношениям. Могу сказать, что за последние годы было налажено очень прочное партнерство».

Должен также отметить, что Президент Пеллегрини не первый раз совершает визит в Азербайджан. Могу сказать, что он был первым среди высокопоставленных лиц Словакии, посетившим Азербайджан еще на прежних должностях – как председатель парламента, так и премьер-министр. Как Президент он принимал участие в международной климатической конференции, а сегодня находится в Азербайджане с официальным визитом.

Еще раз приветствую Вас, господин Президент, и желаю Вам приятного визита.

Затем с заявлением выступил Президент Словакии.

Заявление Президента Петера Пеллегрини

- Уважаемый господин Президент.

Позвольте мне от имени всей делегации выразить искреннюю благодарность за Вашу инициативу организовать мой официальный визит в Азербайджан, здесь, в Карабахе, в городе Шуша, а также за теплый прием.

В ходе наших прежних встреч мы много говорили о Карабахе и его будущем развитии. Именно поэтому для меня большая честь сегодня вместе с коллегами из делегации находиться здесь и своими глазами увидеть значительный прогресс, достигнутый в развитии этого региона.

Хотел бы с уважением и гордостью отметить результаты, достигнутые здесь за короткий период времени после освобождения этой территории. В то же время я очень рад и горд тем, что словацкие компании участвуют в восстановлении Карабаха. Твердо верю, что они будут вносить постоянный вклад во многие другие важные проекты, которые будут реализованы здесь в будущем.

Господин Президент, в подтверждение Ваших слов я хотел бы отметить, что стратегическое партнерство между Словакией и Азербайджаном – это не просто формальное заявление. Отношения между нашими странами выходят за рамки стандартных дипломатических отношений. Мы действительно дружественные страны. Мы друзья, которые очень помогают друг другу и превращают свои превосходные отношения в конкретные проекты, ощутимое сотрудничество.

Я также рад, что в состав моей делегации входят высокопоставленные представители правительства Словацкой Республики. Сегодня и завтра они смогут встретиться со своими азербайджанскими коллегами и обсудить конкретные направления сотрудничества, которые Вы, господин Президент, выделили. Я также рад, что вместе с нашими министрами здесь присутствуют и руководители наших центральных банков. У них тоже много важных вопросов для обсуждения.

Господин Президент, я хотел бы выразить Вам глубокую благодарность за Вашу искренность, а также за открытый и сердечный диалог между нами, потому что именно так должны работать главы государств двух дружественных стран. Словакия строит прагматичные отношения, ищет партнеров и друзей в любой точке мира. Очень рад, что Азербайджан входит в их число.

Азербайджан – важный региональный актор. Он – гарант стабильности и развития, играет роль ключевого узла логистических и транспортных маршрутов, соединяющих Восток и Запад. С этой точки зрения Азербайджан имеет огромное значение.

Господин Президент, также хотел бы выразить Вам и Азербайджану свою благодарность за оперативную реакцию Вашей страны во время энергетического кризиса. В то время Вы выразили готовность и желание поставлять в нашу страну природный газ. Все это стало большим вкладом в восполнение дефицита после прекращения транзита газа через Украину. Рад, что наши министры продолжат обсуждение поиска стабильных долгосрочных решений по энергоснабжению после 2027 года.

Господин Президент, очень рад, что сегодня днем мы посетим вновь отстроенное село. Я также хотел бы выразить свою искреннюю признательность за то, что школа для детей, которые будут жить в этом селе, и прилегающая территория будут названы в честь выдающейся исторической личности, словацкого генерала Милана Растислава Штефаника.

Таким образом, наследие Словакии надолго останется здесь, в Карабахе, и родители, дети и учителя этой школы также будут иметь связь со Словакией. Мы рады, что отношения между Словакией и Азербайджаном выходят за рамки экономики и дипломатии. Граждане обеих стран все чаще путешествуют. С октября начнутся прямые рейсы. Господин Президент, очень рад, что после Вашего визита в Братиславу мы объявили об этой возможности. Но теперь – в 2026 году – это уже реальность. Благодаря этому две страны станут ближе друг к другу, а сотрудничество в сфере образования, контакты между людьми и, конечно же, бизнес-связи упростятся.

В то же время я рад, что во время моего визита в Азербайджан меня сопровождает большая бизнес-делегация, и завтра наш министр экономики вместе со своим азербайджанским коллегой откроет очередной азербайджано-словацкий бизнес-форум. Таким образом, словацкие и азербайджанские компании соберутся вместе, и я надеюсь, что они найдут новые возможности для сотрудничества. Это полностью соответствует позиции, которую разделяем мы с Вами. То есть, наши отношения не должны основываться только на односторонней торговле - одна сторона продает, другая - покупает. Напротив, мы хотим как можно больше совместных проектов. Мы хотим сотрудничать в тех областях, где это будет взаимовыгодно. Мы хотим производить вместе, где это возможно, содействовать передаче технологий и реализовывать совместные проекты, которые принесут пользу двум странам, а не в одностороннем порядке.

Безопасность и мир имеют основополагающее значение для Словацкой Республики. Поэтому я хотел бы приветствовать все усилия Президента Алиева и Азербайджана по снижению напряженности, затрагивающей наш регион, будь то российско-украинская война или дипломатическое решение сложной ситуации на Ближнем Востоке.

Мы в Словакии твердо убеждены, что помимо укрепления обороноспособности и оказания финансовой поддержки для предотвращения нынешних конфликтов, европейские лидеры должны уделять больше времени поиску дипломатических решений за столом переговоров, чтобы мы могли как можно скорее вывести войну из нашего континента и переориентироваться на развитие всех регионов, достойных процветания.

Я также хотел бы подтвердить, что в 2027 и 2028 годах Словакия через свое посольство в Баку продолжит выполнять функции контактного посольства НАТО в Азербайджане. Я очень рад, что наши министры обороны отлично сотрудничают в области безопасности и обороноспособности. Я также рад, что Словакия сможет продемонстрировать первые результаты нашего взаимодействия и соглашений на крупной оборонной выставке, которая пройдет в сентябре этого года в Баку.

Господин Президент, я очень благодарен Вам за предоставленную нам возможность провести время здесь – в Карабахе и Баку. Благодарю Вас за дружбу и сотрудничество, которые Вы проявили до сих пор. Я очень рад, что в результате диалога и взаимодействия мы продолжим показывать, что отношения между Азербайджаном и Словакией основаны не на пустых словах. Отношения не носят формальный характер. Они основаны на конкретных проектах и практических мерах.

Я с нетерпением жду наших будущих встреч. Мне также приятно, что, вспоминая мои визиты в Азербайджан, Вы отметили, что каждый раз я приезжал сюда, занимая высокий государственный пост. На этом я закончу свою речь на более оптимистичной ноте. Видимо, каждый раз, когда я посещаю Азербайджан, у меня все складывается хорошо, и моя политическая карьера переходит на следующий этап. Я благодарен Вам за это. Желаю нам обоим еще больше хороших и дружеских встреч, а нашим странам – дальнейшего благополучия и прекрасных отношений.

Большое спасибо, господин Президент.