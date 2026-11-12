В учебном центре AZAL в Габале подготовлены 17 пилотов

БАКУ /Trend/ - В Центре подготовки лётного состава авиакомпании «Азербайджанские авиалинии» (AZAL), расположенном в Габале, с 2024 года подготовили 17 пилотов для пассажирской авиакомпании.

Об этом сказал заместитель начальника Центра подготовки лётного состава Сеймур Гулиев журналистам в Габале, сообщает корреспондент Trend.

По его словам, в 2024 году Центр подготовки лётного состава получил статус учебной организации. Этот статус имеет важное значение с точки зрения расширения возможностей подготовки местных лётных кадров.

С. Гулиев сообщил, что в настоящее время в Габалинском международном аэропорту проходит обучение 41 пилот-стажёр.

«В парке воздушных судов Центра насчитывается пять самолётов типа Cessna. До конца года планируется пополнение парка ещё одним таким воздушным судном», — сказал он.

С. Гулиев отметил, что увеличение количества воздушных судов расширит возможности обучения и будет способствовать подготовке местных лётных кадров.