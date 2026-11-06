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Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой

Политика Новость 6 ноября 2026 18:08 (UTC +04:00)
Президент Ильхам Алиев: Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться нашей Победой
Фото: Пресс-служба Президента Азербайджанской Республики
Алямда Насиб
Алямда Насиб
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БАКУ /Trend/ - Азербайджанский народ во время 44-дневной Отечественной войны объединился в единый кулак. Эта Победа вечно будет жить в наших сердцах.

Об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями, переселившимися в села Джахангирбейли и Солтанлы Джебраильского района.

«Наш народ и будущие поколения всегда будут гордиться этой Победой, потому что мы, проливая кровь на поле боя, восстановили справедливость, восстановили свое достоинство и свои права», - подчеркнул глава государства.

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