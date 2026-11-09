Увеличился экспорт товаров через таможни иранской провинции Исфахан

БАКУ /Trend/ - Экспорт продукции через таможенные пункты иранской провинции Исфахан за семь месяцев текущего иранского года (21 марта – 22 октября 2026 года) вырос на 50% в стоимостном выражении и на 32% в весовом выражении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 22 октября 2025 года).

Как сообщает Таможенная администрация Ирана, об этом заявил генеральный директор управления таможни провинции Исфахан Расул Кухестани.

"За семь месяцев через таможенные пункты провинции Исфахан было экспортировано 1,25 млн тонн продукции на сумму 950 млн долларов", — сообщил он.

По словам Кухестани, за указанный период через таможенные пункты провинции в страну было импортировано 129 тыс. тонн продукции на сумму 479 млн долларов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года импорт вырос на 24% в стоимостном выражении и на 57% в весовом.

Представитель таможенной службы также сообщил, что доходы таможенных пунктов провинции составили 90 трлн риалов (около 48 млн долларов), увеличившись на 373% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Кухестани добавил, что экспорт продукции через таможенные пункты провинции осуществлялся с использованием семи таможенных служб.

"Достижение поставленных целей в области экспорта и обеспечение его устойчивого развития зависят от упрощения таможенных процедур, устранения препятствий для их реализации, конструктивного взаимодействия с предпринимателями, а также предоставления качественных и бесперебойных услуг. Поэтому таможенные службы провинции стремятся в полной мере выполнять возложенные на них обязанности", — отметил он.

Согласно анализу Trend на основе данных Таможенной администрации Ирана, за семь месяцев позапрошлого иранского года (20 марта – 21 октября 2024 года) экспорт продукции через таможенные пункты провинции Исфахан составил 1,09 млн тонн на сумму 719 млн долларов.

При этом по сравнению с аналогичным периодом три года назад (21 марта – 22 октября 2023 года) экспорт через таможенные пункты провинции сократился на 15% в стоимостном выражении и на 19% в весовом.

Отметим, что в Иране используется солнечная хиджра-шамси. В настоящее время в стране идёт 1405 год. Иранский год начинается 20 или 21 марта. Первые шесть месяцев года длятся по 31 дню, следующие пять — по 30 дней, а последний месяц — 29 дней в трёх из четырёх лет и 30 дней в каждом четвёртом году. Таким образом, месяцы иранского календаря начинаются 21, 22 или 23 числа соответствующих месяцев григорианского календаря.