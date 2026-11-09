Узбекистан и Алжир намерены развивать сотрудничество в фармацевтике

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Алжир рассматривают перспективы расширения сотрудничества в фармацевтической сфере, в частности возможность организации производства инсулина на территории республики.

Переговоры по этому вопросу прошли 5 ноября 2026 года между директором Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли Узбекистана Абдуллой Азизовым и генеральным директором алжирской компании BioCare Group Амиром Хаббесом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы наращивания выпуска фармацевтической продукции в Узбекистане, более эффективного использования существующих производственных мощностей, привлечения иностранных инвестиций и внедрения современных технологий.

Одной из центральных тем стала возможность налаживания производства инсулина в стране. Участники переговоров рассмотрели перспективы применения передовых технологий и международного опыта для организации местного производства этой продукции.

Кроме того, стороны обсудили потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.

При этом конкретные договоренности о запуске производства инсулина и сроках реализации возможных проектов пока не объявлены.