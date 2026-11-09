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Узбекистан и Алжир намерены развивать сотрудничество в фармацевтике

Узбекистан Новость 9 ноября 2026 05:40 (UTC +04:00)
Узбекистан и Алжир намерены развивать сотрудничество в фармацевтике
Нильджан Бахшалиева
Нильджан Бахшалиева
Корреспондент по экономике Узбекистана Все материалы

БАКУ /Trend/ - Узбекистан и Алжир рассматривают перспективы расширения сотрудничества в фармацевтической сфере, в частности возможность организации производства инсулина на территории республики.

Переговоры по этому вопросу прошли 5 ноября 2026 года между директором Агентства по развитию медицинской и фармацевтической отрасли Узбекистана Абдуллой Азизовым и генеральным директором алжирской компании BioCare Group Амиром Хаббесом.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы наращивания выпуска фармацевтической продукции в Узбекистане, более эффективного использования существующих производственных мощностей, привлечения иностранных инвестиций и внедрения современных технологий.

Одной из центральных тем стала возможность налаживания производства инсулина в стране. Участники переговоров рассмотрели перспективы применения передовых технологий и международного опыта для организации местного производства этой продукции.

Кроме того, стороны обсудили потенциальные направления взаимовыгодного сотрудничества и возможности реализации совместных проектов.

При этом конкретные договоренности о запуске производства инсулина и сроках реализации возможных проектов пока не объявлены.

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