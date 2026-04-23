Обнародован объем необходимых товаров, импортированных в Иран в период войны

БАКУ /Trend/ - В течение сорокадневного периода войны в Иран было импортировано три миллиона тонн необходимых товаров.

Как сообщает Trend, об этом заявил генеральный директор Таможенной администрации Ирана Форуд Аскери на мероприятии, организованном в южной провинции Хормозган по случаю подписания меморандума о взаимопонимании между администрацией провинции и Таможенной администрацией Ирана, касающегося круглосуточной работы порта Шахид Раджаи.

По его словам, указанный объем необходимых товаров (пшеница, ячмень, рис, чай, растительное масло и др.) был импортирован через тринадцать портов страны и распределен по провинциям.

Аскери отметил, что круглосуточная деятельность в порту Шахид Раджаи является очень важным шагом, который положительно скажется на торговле страны.

Подчеркивается, что за сорокадневный период войны почти два миллиона тонн необходимых товаров были импортированы в Иран через порты провинции Хормозган, главным образом через порт Шахид Раджаи.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом