Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс посетил Центр Гейдара Алиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Находящийся с визитом в Азербайджане Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс 23 апреля посетил Центр Гейдара Алиева.

Как сообщает Trend, гостю была предоставлена информация о здании Центра Гейдара Алиева, признанном одной из уникальных жемчужин мировой архитектуры.

Было отмечено, что деятельность Центра направлена на глубокое изучение и исследование философии государственности общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева, идеологии азербайджанства и наследия великого лидера.

В расположенном здесь Музее Гейдара Алиева виртуально представлены различные аспекты концепции деятельности великого лидера как в советский период, так и в годы независимости нашей страны.

Президент Эдгарс Ринкевичс сначала осмотрел автомобили, находившиеся в официальном пользовании великого лидера в периоды его руководства Азербайджаном — с 1969 по 2003 год.

Экспонаты, фотографии и мультимедийный зал, отражающие различные периоды концепции деятельности, осуществляемой общенациональным лидером как в период советской власти, так и в годы независимости, вызвали большой интерес у гостя.

Ознакомившемуся с выставкой «Шедевры Азербайджана» Эдгарсу Ринкевичсу сообщили, что здесь демонстрируются уникальные экспонаты, связанные с неисчерпаемыми природными богатствами, многовековой историей и культурным наследием нашей страны. Было отмечено, что здесь представлены редкие образцы древних ремесел, в том числе азербайджанской школы ковроделия, а наши старинные музыкальные инструменты представлены в оригинальной форме — со звуковым сопровождением. Было подчеркнуто, что посетители выставки, где экспонируются азербайджанские национальные костюмы и древние монеты, могут увидеть здесь и священные книги на разных языках.

Ознакомившись также с выставкой классических автомобилей, Президент Латвийской Республики Эдгарс Ринкевичс затем оставил запись в памятной книге.