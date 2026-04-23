Турецкие гости посетили освобожденные от оккупации территории Азербайджана (ФОТО)

23 апреля 2026 13:02 (UTC +04:00)
Фирая Нуризаде
БАКУ/Trend/ - Продолжается визит в Азербайджан делегации во главе с заместителем ректора Национального университета обороны Турецкой Республики профессором Талатом Джанболатом.

Об этом сообщили Trend в Министерстве обороны Азербайджана.

"В рамках визита турецкие гости побывали на освобождённых от оккупации территориях и посетили ряд исторических памятников. Членам делегации была предоставлена подробная информация о разрушениях и последствиях вандализма, совершённых вооружёнными силами Армении против азербайджанского народа, а также о созидательно-восстановительных работах, проводимых на освобождённых территориях под руководством Президента Азербайджанской Республики, Победоносного Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева. Военнослужащие поделились воспоминаниями о 44-дневной Отечественной войне и других успешных операциях.

Турецкая делегация посетила Н-скую воинскую часть и ознакомилась с созданными здесь условиями. Гостям была предоставлена подробная информация о боевом пути подразделений, участвовавших в боях за освобождение наших земель и восстановление территориальной целостности.

В завершение стороны преподнесли друг другу памятные подарки, было сделано фото на память.

Отметим, что в соответствии с программой визита делегация Национального университета обороны Турции также посетит Отдельную общевойсковую армию", - говорится в информации ведомства.

