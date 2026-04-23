Казахстан и АБР обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе

АСТАНА/ Trend/ - Министр энергетики Казахстана Ерлан Аккенженов и Генеральный директор Азиатского банка развития (АБР) Евгений Жуков обсудили перспективы сотрудничества в энергетическом секторе.

Как сообщает Trend со ссылкой на министерство энергетики Казахстана, переговоры состоялись в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

Министр отметил значительный вклад АБР в модернизацию энергетической инфраструктуры Казахстана, внедрение передовых технологий и развитие устойчивых энергетических решений.

Особое внимание было уделено результатам переговоров между правительством Казахстана и руководством АБР, состоявшимся в марте 2026 года. По итогам этих обсуждений был подписан меморандум, предусматривающий реализацию 15 проектов на сумму около 5,5 миллиарда долларов в период с 2026 по 2029 годы.

Отмечено, что одной из ключевых областей сотрудничества является модернизация систем центрального отопления. В этом контексте подчеркнута важность Закона 2024 года «О тепловой энергии», который установил современную нормативно-правовую основу для развития сектора.

Стороны также обсудили совместную работу по разработке региональных схем теплоснабжения, направленных на повышение энергоэффективности, снижение потерь и модернизацию когенерационных станций, котельных и тепловых сетей.

Особое внимание было уделено усилиям по декарбонизации и внедрению современных технологий, включая газовые решения, системы накопления тепловой энергии и цифровое управление тепловыми сетями.

Кроме того, на встрече были рассмотрены перспективы сотрудничества в развитии электрических сетей, внедрении технологий Smart Grid и систем хранения энергии для повышения стабильности сетей на фоне роста доли возобновляемых источников энергии.

Документ, подписанный в марте 2026 года, открывает возможности для реализации новых масштабных проектов в экономике. В частности, планируются инициативы в таких областях, как региональная связность, повышение устойчивости к природным катастрофам, управление водными ресурсами, развитие жилищно-коммунального хозяйства и жилого рынка Казахстана и другие. АБР продолжит финансирование частного сектора, включая проекты в сельском хозяйстве, транспорте, логистике и других ключевых отраслях.

Кроме того, был подписан контракт между КазАвтоЖол и АБР на строительство 102-километровой объездной дороги вокруг города Сарыагаш с выходом в Узбекистан через пункт пропуска Б. Конысбаев.