Средний коридор приобретает все большее значение - Куаныш Кескинбаев

БАКУ /Trend/ - Сейчас Средний коридор приобретает все большее значение, поскольку является одним из маршрутов, работающих без серьезных сбоев.

Как сообщает в четверг Trend, об этом заявил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам ТОО «КМГ Кашаган Б.В.» Куаныш Кескинбаев в ходе Второго форума по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах в Баку.

"Пропускная способность коридора для экспорта казахстанской нефти составляет до 5 миллионов тонн, и в случае необходимости увеличения объемов потребуется инвестировать в дополнительные порты, танкеры и сопутствующую инфраструктуру", — отметил он.

По его словам, стоимость транспортировки по данному маршруту обычно выше, чем по системе Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), однако более высокая цена азербайджанской нефти частично компенсирует эту разницу.

"По чистой экспортной доходности разрыв может быть меньше, чем кажется по тарифам. Тем не менее, при полной доступности КТК зачастую остается наиболее выгодным маршрутом", - добавил Кескинбаев.