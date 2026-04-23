Атаки на иранские порты создают угрозу экологии Каспийского моря – посол

БАКУ /Trend/ - Атаки на иранские порты создают угрозу экологии Каспийского моря.

Как сообщает Trend со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил посол Ирана в Казахстане Али Акбар Джукари.

Он отметил, что в рамках военных операций США и Израиля атаки на иранский порт Бендер-Энзели, расположенный на побережье Каспийского моря, создают угрозу миру и торговому сотрудничеству в Каспийском регионе, а также наносят ущерб экологической ситуации в водном бассейне.

"К сожалению, в результате военных атак были поражены и иранские порты на побережье Каспийского моря, включая портовую инфраструктуру. В Энзели инфраструктура и торговые суда подверглись незаконным и совершенно необоснованным военным атакам. Эти шаги не только ставят под угрозу мир и стабильность в Каспийском регионе, но и могут иметь серьезные экологические и гуманитарные последствия, а также нарушить торговое и экономическое сотрудничество между прикаспийскими государствами", – сказал он, выступая на сессии, посвященной каспийским вопросам, в рамках Регионального экологического саммита в Астане.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом