Новая Декларация создает прочную основу для партнерства с Латвией в сельском хозяйстве - Меджнун Мамедов

БАКУ /Trend/ - Новая Декларация о намерениях о сотрудничестве в области сельского хозяйства создает прочную основу для партнерства с Латвией в сельском хозяйстве.

Как сообщает Trend, об этом в своем аккаунте в соцсети X написал министр сельского хозяйства Азербайджана Меджнун Мамедов.

Отмечается, что подписанная между Министерством сельского хозяйства Азербайджанской Республики и Министерством сельского хозяйства Латвийской Республики Декларация представляет собой важный этап в развитии двусторонних отношений.

"Декларация предусматривает укрепление сотрудничества в вопросах обеспечения продовольственной безопасности, расширения торговли сельскохозяйственной продукцией, углубления научно-исследовательской деятельности, развития человеческих ресурсов, животноводческого сектора и других согласованных сторонами приоритетных областях.

Декларация о намерениях, создавая прочную правово-политическую основу для устойчивого и эффективного партнерства на будущее, создает почву для дальнейшего углубления связей между двумя странами в области сельского хозяйства", - говорится в публикации.