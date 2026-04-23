Казахстан и Азербайджан работают над оптимизацией нефтяных поставок (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Казахстан и Азербайджан активно работают над оптимизацией цепочек поставок нефти.

Об этом в эксклюзивном интервью Trend заявил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам "КМГ Кашаган Б.В." Куаныш Кескинбаев в кулуарах Второго форума по логистике и торговле нефтью в Каспийском и Центральноазиатском регионах, проходящего в Баку.

“У нас есть генеральное соглашение, на основе которого мы работаем. В рамках этого соглашения мы на постоянной основе проводим работу по увеличению объема транзита. Однако, если говорить открыто, самый главный вопрос - это экономика маршрута. Потому что это очень длинный, мультимодальный маршрут, и мы сейчас активно работаем над решением этого вопроса", - отметил Кескинбаев.

Также он уточнил текущие объемы поставок казахстанской нефти через Азербайджан:

“С месторождения Кашаган мы отправляем около 250 тысяч тонн нефти в год через Азербайджан, а с Тенгиза - порядка 1,5 миллиона тонн” - отметил он

Говоря о перспективах новых проектов, Кескинбаев отметил, что запуск новых крупных инициатив пока не планируется. При этом он напомнил о расширении добычи на Тенгизе:

“В рамках расширения на Тенгизе был запущен завод третьего поколения, что позволило увеличить добычу на 10-11 миллионов тонн в год”, - отметил он.