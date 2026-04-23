Проходит IX Съезд Совета старейшин Азербайджана

23 апреля 2026 12:58 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - 23 апреля в Баку проходит IX Съезд Совета старейшин Азербайджана.

Как сообщает Trend, съезд, проводимый с участием членов Правления Совета старейшин Азербайджана, видных ученых, общественно-политических деятелей, известных представителей интеллигенции республики, аксакалов, членов семей шехидов, молодежи, а также делегатов от 81 городской и районной организации Совета, начался с исполнения государственного гимна.

Затем минутой молчания была почтена память героических шехидов, отдавших жизнь за свободу наших земель, и старейшин, скончавшихся за прошедший после последнего съезда период.

Председатель Совета старейшин Азербайджана Эльдар Гулиев зачитал обращение Президента Ильхама Алиева к участникам съезда.

После этого съезд приступил к своей работе.

