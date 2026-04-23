Госдеп США призвал американцев покинуть Иран через границу с Азербайджаном

БАКУ/Trend/ - Государственный департамент США после частичного открытия воздушного пространства Ирана рекомендовал гражданам США покинуть страну.

Как сообщает Trend, соответствующая информация опубликована на официальном сайте внешнеполитического ведомства США.

"По состоянию на 21 апреля воздушное пространство Ирана частично открыто. Гражданам США рекомендуется отслеживать актуальную информацию через местные СМИ, получать сведения о рейсах у коммерческих перевозчиков и незамедлительно покинуть страну. Выезд возможен также сухопутным путём через Армению, Азербайджан, Турцию и Туркменистан", - говорится в сообщении.

Госдепартамент также советует воздержаться от поездок в районы Пакистана, граничащие с Афганистаном, Ираком и Ираном.

Гражданам США, не имеющим возможности покинуть Исламскую Республику Иран, до получения дальнейших указаний рекомендуется оставаться в местах проживания - дома, в гостиницах или других зданиях, а также держаться подальше от окон.

Напомним, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные удары по Ирану, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.

Добавим, что 21 апреля президент США Дональд Трамп объявил о продлении перемирия до тех пор, пока Иран не представит свое предложение и переговоры не завершатся тем или иным образом