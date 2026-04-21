Гастрольный концерт Театра песни имени Рашида Бейбутова в Лянкяране вызвал большой интерес зрителей (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Очередным пунктом масштабной культурной гастрольной программы, охватывающей Баку и регионы страны и реализуемой по инициативе и при организации министерства культуры Азербайджана с участием ведущих художественных коллективов, стал город Лянкяран, сообщает Trend Life.

Азербайджанский государственный театр песни имени Рашида Бейбутова выступил с концертной программой на сцене Центра культуры имени Гани Велиева.

В исполнении эстрадно-симфонического оркестра были представлены музыкальные номера из известных азербайджанских фильмов – "Где Ахмед?", "Деде Горгуд", "Бабек", "Обручальное кольцо", а также популярные композиции народных артистов Рафига Бабаева, Рауфа Гаджиева, Тофига Гулиева, Арифа Меликова, Огтая Кязыми и Эльдара Мансурова.

В концерте приняли участие народная артистка Гюльяз Мамедова, а также исполнители Ильхама Гасымова, Талех Яхъяев, Айшен Мехдиева, Ровшан Гахраманов, Айнур Искендерли, Натаван Гулиева, Фахри Кязым-Ниджат и другие солисты, подарив зрителям незабываемые впечатления.

Особое настроение музыкальному вечеру придало выступление известного лянкяранского фольклорного народного коллектива "Бабушки", которое прошло в сопровождении оркестра.

